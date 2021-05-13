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Польская компания PGNiG будет добывать нефть и газ на Украине

Экономика
Польская компания PGNiG будет добывать нефть и газ на Украине
Федеральное агентство новостей

Варшава, 13 мая. Государственная нефтегазовая компания Польши планирует приобрести свыше 50% в украинской ООО «Карпатыгазвыдобування». Это позволит Польше выкачивать газ из Украины.

Решение о приобретении доли предприятия, принадлежащему украинской группе компаний «Энергетические ресурсы Украины» будет рассмотрено на заседании Антимонопольного комитета 13 мая. Об этом сообщает УкрРудПром.

Польская компания PGNiG заключила договор с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU), который позволяет Польше сотрудничать в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области. Начало работы запланировано на первую половину 2021 года.

До этого перед этим управляющие партнеры группы компаний «Энергетические ресурсы Украины» Ярослав Мудрый и Дейл Перри стали владельцами ООО «Карпатская индустриальная группа 2014», в соотношении 51% и 49% акций соответственно. Организация в 2015 году получила разрешение на добычу нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах. Позже в 2018 году нефтегазовая компания Польши обнаружила новые месторождения газа недалеко от украинской границы.

Варшава готова закупать более дорогой газ из любой другой страны, кроме России, однако финансов на это не хватает. Большая часть газового экспорта в Польше приходится на РФ, от которого власти не смогут отказаться.

украина польша газ
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