Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли

Работа актеров не такая уж и простая, как нам, зрителям, кажется. Порой подготовка к съемкам фильма не заканчивается выученной репликой и новым гримом. Различные роли требуют определенного перевоплощения, которое не всегда дается актеру легко. Чтобы зрители поверили игре актера, ему приходится жертвовать не только телом, но иногда здоровьем.

ФАН собрал топ-5 профессионалов кинематографа, которые смогли измениться до неузнаваемости ради роли в кино.

Кристиан Бейл

Ради роли в фильме «Машинист» 2004 года Кристиан Бейл похудел с 90 до 55 килограммов. Ему было необходимо показать умирающего от СПИДа главного героя. Известно, что в его рацион на день входило одно яблоко, банка тунца и три чашки кофе. Помимо этого, актер использовал комплекс витаминов и минералов. Итого — около 200–250 калорий в день. Чтобы сохранить мышцы, Кристиан Бейл ежедневно занимался спортом.

После такого перевоплощения для фильма «Машинист» через небольшой промежуток времени начались съемки картины «Бэтмен: Начало», где Кристиан Бейл играет главную роль. В течение пяти месяцев актер набирал 45,5 кг сухой мышечной массы и весил 100 килограммов.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Mayer/face to face / Кадр из фильма «Машинист»

Том Харди

Английскому актеру Тому Харди не раз приходилось то набирать вес, то сбрасывать. Для роли заключенного в фильме «Бронсон» актер набрал 20 килограммов всего за пять недель. Все это время в его режиме дня были тренировки под контролем бывшего морского пехотинца и правильное питание.

Телосложение Тома Харди кардинально изменилось: кубики пресса были едва заметны, но стала существенно заметна трапециевидная мышца. Том набирал по три килограмма в неделю благодаря стероидам. Хотя в интервью он отрицал их принятие, но самостоятельно добиться такого результата за пять недель невозможно.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Armando Gallo / Кадр из фильма «Бронсон»

Джаред Лето

Чтобы сыграть Марка Чепмена в фильме «Глава 27», который убил Джона Леннона, актер Джаред Лето не только поправился на 30 килограммов, но и в процессе заработал подагру.

За время подготовки к съемкам Джаред сделал акцент исключительно на калорийных блюдах: чаще это была смесь соевого мороженого с оливковым маслом, что вскоре привело к проблемам со здоровьем. Сам актер признавался, что ему стало тяжело ходить, дышать и после каждого движения тело требовало отдыха. Порой ему приходилось приезжать на съемочную площадку в инвалидной коляске.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / face to face / Кадр из фильма «Глава 27»

Шерлиз Терон

Если вы посмотрите фильм «Монстр» 2003 года, то точно не узнаете в главной героине обаятельную актрису Шерлиз Терон.

Это одно из самых экстремальных перевоплощений актрисы. Она решилась на это благодаря роли серийной убийцы Эйлин Уорнос. Мало того, что Терон поправилась на 14 килограммов, так ей пришлось пожертвовать своими волосами. Перед съемками парикмахер весь день превращал красивые локоны Шерлиз в безжизненную паклю. На белоснежные зубы актрисы поставили желтые искусственные протезы, а брови обесцветили. В совокупности образ был точь в точь как настоящая Эйлин Уорнос.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Кадр из фильма «Монстр»

Деми Мур

Сложно представить женственную американскую актрису Деми Мур в образе сурового солдата. Чтобы перевоплотиться в первую женщину, которая стала «морским котиком» спецназа в фильме «Солдат Джейн», актриса прошла программу тренировок и овладела боевыми искусствами.

Несколько месяцев подряд актрисе приходилось усердно тренироваться по шесть дней в неделю по программе бойцов спецназа. Бег по пересеченной местности, регулярный кросс-тренинг и другие испытания не прошли даром. Деми Мур отлично показала сильного бойца, который бьется за свое место наравне с мужчинами.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Mayer/face to face / Кадр из фильма «Солдат Джейн»

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