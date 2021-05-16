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16 мая 22:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:02
Весь мир
Глава общественного движения в ЦАР раскритиковал Францию за «колониальные аппетиты»
22:00
Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
21:55
Весь мир
Правительство ЦАР намерено в кратчайшие сроки решить проблему дефицита топлива
21:50
Весь мир
Боевики занимаются похищениями людей в северо-западном регионе ЦАР
21:50
Общество
Инфекционист Малышев назвал способ окончательной победы над COVID-19 в РФ
21:49
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «ВИА Гры» вслед за Ани Лорак обвинила Меладзе в домогательствах
21:45
Весь мир
Безопасность и порядок вернулись в город Алиндао на юге ЦАР
21:41
Общество
Express назвал количество чашек кофе в день для поддержания долголетия
21:40
Весь мир
Премьер ЦАР поздравил армию с освобождением Боколобо
21:35
Общество
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удивила публику любимой едой
21:35
Шоу-бизнес
Работал уборщиком, таксистом и курьером: как жил Пирс Броснан до кино
21:33
Весь мир
Франция с 2019 года пытается подорвать стабильность в ЦАР
21:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал о долгожданном воссоединении со старшей дочерью
21:31
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала, каким качеством должен обладать идеальный мужчина
21:31
Весь мир
Поиск выхода: как мировые лидеры хотят решить палестино-израильский конфликт
21:28
Шоу-бизнес
Солист группы «Хлеб» вспомнил об интимных сценах в кино с Агатой Муцениеце
21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Марша Турецкого» Жанна Эппле вспомнила о своих секретах на шоу о домогательствах
21:25
Происшествия
Разбившийся осенью вертолет продолжили искать в Вологодской области
21:18
Шоу-бизнес
Эксперт по мимике и жестам Анищенко уверен, что Проклова сказала правду о домогательствах
21:13
Общество
«Музыка — часть идеологии»: Денис Майданов о вдохновении для патриотических песен
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Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли

Общество
Жестокая трансформация: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
instagram.com  /  @jaredleto

Работа актеров не такая уж и простая, как нам, зрителям, кажется. Порой подготовка к съемкам фильма не заканчивается выученной репликой и новым гримом. Различные роли требуют определенного перевоплощения, которое не всегда дается актеру легко. Чтобы зрители поверили игре актера, ему приходится жертвовать не только телом, но иногда здоровьем.

ФАН собрал топ-5 профессионалов кинематографа, которые смогли измениться до неузнаваемости ради роли в кино.

Кристиан Бейл

Ради роли в фильме «Машинист» 2004 года Кристиан Бейл похудел с 90 до 55 килограммов. Ему было необходимо показать умирающего от СПИДа главного героя. Известно, что в его рацион на день входило одно яблоко, банка тунца и три чашки кофе. Помимо этого, актер использовал комплекс витаминов и минералов. Итого — около 200–250 калорий в день. Чтобы сохранить мышцы, Кристиан Бейл ежедневно занимался спортом.

После такого перевоплощения для фильма «Машинист» через небольшой промежуток времени начались съемки картины «Бэтмен: Начало», где Кристиан Бейл играет главную роль. В течение пяти месяцев актер набирал 45,5 кг сухой мышечной массы и весил 100 килограммов.

Жестокое перевоплощение: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Mayer/face to face / Кадр из фильма «Машинист»

Том Харди

Английскому актеру Тому Харди не раз приходилось то набирать вес, то сбрасывать. Для роли заключенного в фильме «Бронсон» актер набрал 20 килограммов всего за пять недель. Все это время в его режиме дня были тренировки под контролем бывшего морского пехотинца и правильное питание.

Телосложение Тома Харди кардинально изменилось: кубики пресса были едва заметны, но стала существенно заметна трапециевидная мышца. Том набирал по три килограмма в неделю благодаря стероидам. Хотя в интервью он отрицал их принятие, но самостоятельно добиться такого результата за пять недель невозможно.

Жестокое перевоплощение: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Armando Gallo / Кадр из фильма «Бронсон»

Джаред Лето

Чтобы сыграть Марка Чепмена в фильме «Глава 27», который убил Джона Леннона, актер Джаред Лето не только поправился на 30 килограммов, но и в процессе заработал подагру.

За время подготовки к съемкам Джаред сделал акцент исключительно на калорийных блюдах: чаще это была смесь соевого мороженого с оливковым маслом, что вскоре привело к проблемам со здоровьем. Сам актер признавался, что ему стало тяжело ходить, дышать и после каждого движения тело требовало отдыха. Порой ему приходилось приезжать на съемочную площадку в инвалидной коляске.

Жестокое перевоплощение: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / face to face / Кадр из фильма «Глава 27»

Шерлиз Терон

Если вы посмотрите фильм «Монстр» 2003 года, то точно не узнаете в главной героине обаятельную актрису Шерлиз Терон.

Это одно из самых экстремальных перевоплощений актрисы. Она решилась на это благодаря роли серийной убийцы Эйлин Уорнос. Мало того, что Терон поправилась на 14 килограммов, так ей пришлось пожертвовать своими волосами. Перед съемками парикмахер весь день превращал красивые локоны Шерлиз в безжизненную паклю. На белоснежные зубы актрисы поставили желтые искусственные протезы, а брови обесцветили. В совокупности образ был точь в точь как настоящая Эйлин Уорнос.  

Жестокое перевоплощение: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Кадр из фильма «Монстр»

Деми Мур

Сложно представить женственную американскую актрису Деми Мур в образе сурового солдата. Чтобы перевоплотиться в первую женщину, которая стала «морским котиком» спецназа в фильме «Солдат Джейн», актриса прошла программу тренировок и овладела боевыми искусствами.

Несколько месяцев подряд актрисе приходилось усердно тренироваться по шесть дней в неделю по программе бойцов спецназа. Бег по пересеченной местности, регулярный кросс-тренинг и другие испытания не прошли даром. Деми Мур отлично показала сильного бойца, который бьется за свое место наравне с мужчинами.

Жестокое перевоплощение: топ-5 актеров, которые изменились ради роли
Федеральное агентство новостей  / Global Look Press / Mayer/face to face / Кадр из фильма «Солдат Джейн»

Ранее ФАН собрал топ-5 пар российского кинематографа, которые влюбились друг в друга не только в кино, но и в жизни.

 

актеры топ-5 том харди деми мур
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