Банки начали работу по обнулению кредитов семьям погибших в Казани

Казань, 13 мая. Работа по списанию ипотечных и потребительских кредитов семьям погибших и пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 начата финансовыми организациями.

Банк «Ак Барс» и другие финансовые организации подключаются к этой работе, сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова. Президент России Владимир Путин ранее в ходе совещания поручил Рустаму Минниханову посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в Казани «пошире». Российский лидер попросил работать с каждой семьей.

Галимова сообщила, что председатель правления «Ак Барс» Зуфар Гараев доложил Минниханову: кредитная организация анализирует базу данных, сводя ее со списком погибших и пострадавших, сообщает «Татар-информ».

Власти Татарстана ранее выделили по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч рублей — серьезно пострадавшим и по 200 тысяч рублей — получившим легкий вред здоровью.

После происшествия в Казани во всех российских школах проходят проверки на предмет безопасности.