Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент на границе с Арменией

Москва, 13 мая. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Глава МИД РФ выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также напомнил азербайджанской стороне о необходимости строгого соблюдения перемирия.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы «по уточнению границ» на одном из участков границы между Арменией и Азербайджаном. Позднее исполняющий обязанности главы Правительства Армении Никол Пашинян назвал действия Баку заранее спланированной провокацией.

Он добавил, что обстановка на участке границы в Сюникской области остается прежней. Представители вооруженных сил Армении и Азербайджана продолжают вести переговоры.