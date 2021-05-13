Фанаты обсуждают вид Ольги Бузовой после больницы и экстренной операции

Москва, 13 мая. Поющая телеведущая Ольга Бузова в начале мая перенесла экстренную операцию. Артистка не раскрывает причины госпитализации, что заставляет ее поклонников не на шутку беспокоиться.

Звезда «Дома-2» уже вернулась домой и начала активно общаться с фанатами в Instagram. Она отвечает на волнующие вопросы подписчиков, однако продолжает таинственно молчать о болезни, которая неожиданно свалила ее с ног. Поклонники обратили внимание, что после госпитализации Бузова заметно похудела, поэтому заподозрили у нее проблемы с питанием.

На днях артистка опубликовала свежее фото, на котором предстала в короткой юбке, топе и джинсовой куртке оверсайз. Звезда выглядит очень исхудавшей и осунувшейся. Фолловеры решили, что болезненный вид Бузовой связан с серьезными проблемами со здоровьем, которые она тщательно скрывает.

«Выглядишь очень худой. Все в порядке?»; «После больницы еще больше похудела! Явно что-то со здоровьем!»; «Слишком худая», — отметили в комментариях.

Бузова поспешила успокоить взволнованных поклонников. В разделе Stories она призналась, что в больнице действительно у нее пропал аппетит, но врачи настоятельно рекомендовали ей лучше питаться, и она последовала их совету. Она отправилась в ресторан и устроила себе роскошный обед, который показала в соцсети.

Недавно рэпера Давида Манукяна, который больше года встречался с Ольгой Бузовой, заметили в одном из московских заведений в компании неизвестной девушки. Попавшая в объектив камер эффектная блондинка улыбалась экс-бойфренду певицы и флиртовала с ним.