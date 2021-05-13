Американка-трансгендер дважды ограбила банк ради пластической операции

Монтгомери, 13 мая. Трансгендер из Алабамы дважды ограбила банк ради оплаты дорогостоящей пластической операции. Американку задержали, после чего она полностью признала свою вину.

Оба преступления произошли в отделении банка «Бэнкорпсаут» в Галфпорте. Подсудимая оказалась женщиной-трансгендером и решилась на отчаянный шаг из-за нехватки денег на пластическую операцию, сообщает The Independent.

Согласно информации полиции, Иконика Ф. не так давно поменяла пол, однако на лице остались явные признаки того, что арестованная по рождению была мужчиной. Для того чтобы это исправить, жительница Алабамы хотела сделать пластическую операцию за границей, чтобы феминизировать свое лицо с помощью процедур на щеках, губах и носу. На свое преображение дама и потратила украденные из банка денежные средства.

Однако, когда преступницу задержали, она не сразу стала признаваться в содеянном. На протяжении длительного времени американка хранила молчание, а между ее адвокатом и судом происходили бурные и продолжительные дискуссии. В итоге Иконика Ф. все-таки решила дать признательные показания, после чего рассмотрение дела, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Судья приговорил трансгендера к 15 годам лишения свободы.

«Мы высоко оценили полицейское управление Галфпорта и их упорную работу по выявлению, установлению местонахождения и задержанию этой обвиняемой», — заявил судья.

Задержать злоумышленницу удалось после просмотра записей видеокамер в помещениях банка. Кадры кражи попали в объектив, и изображения были опубликованы новостными изданиями вместе с призывами о помощи в поимке налетчика. Позже полиция получила сообщения о брошенной машине возле банка, и нашелся человек, который видел, как грабитель покидал место преступления.

Владельцем автомобиля и оказалась Иконика Ф., которая была зарегистрирована в Эшфорде, штат Алабама. Спустя несколько дней трансгендера арестовали в международном аэропорту Хьюстона, когда подозреваемая возвращалась домой из Мексики. Обнаружить точное местоположение фигурантки полицейские смогли благодаря отслеживанию сигнала мобильного телефона, а также ее отлично выдали послеоперационные повязки на лице.