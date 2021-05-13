Покушение на жизнь тренера обернулось для жителя Кирово-Чепецка семью годами колонии

Кирово-Чепецк, 13 мая. Суд в Кировской области признал виновным Алексея Толпыгина, обвиняемого в покушении на убийство. Его приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы.

Фигурант 13 января напал на тренера центра «Боец» прямо в здании, где проходили тренировки. Злоумышленник выстрелил в него из огнестрельного оружия с глушителем. Поводом для конфликта стали неприязненные отношения, сообщает издание «Киров-портал».

Потерпевшему удалось выжить, в конце января его отпустили на амбулаторное лечение. Обвиняемого признали виновным по статьям о покушении на убийство и незаконном хранении оружия.