Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении PR-директора «Спартака»

Москва, 13 мая. Меру пресечения Жафару Боровкову, подозреваемому в избиении PR-директора столичного футбольного клуба «Спартак», избрали в Петровском районном суде.

Подозреваемый в избиении директора «Спартака» по связям с общественностью Антона Фетисова отправлен под домашний арест до 10 июля. Об этом рассказала пресс-секретарь Петровского районного суда Москвы Татьяна Павлюк.

В отношении Боровкова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Инцидент с Фетисовым произошел у одного из столичных ресторанов 9 мая. После конфликта с Боровковым PR-директор «Спартака» был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Ранее стало известно, что Антон Фетисов переведен в общую палату столичной больницы. До этого PR-директор «Спартака» находился в реанимационном отделении.