Полиция обвинила 29 человек в многолетней сексуальной эксплуатации британки

Лидс, 13 мая. Стражи порядка Западного Йоркшира обвинили 29 англичан в многолетнем сексуальном насилии над британкой. Жертва подвергалась издевательствам с 13 лет.

Резонансная история произошла на севере Англии, в графстве Западный Йоркшир, где юную англичанку насильно удерживали в сексуальном плену в течение семи лет. Участниками преступления стали 29 британцев в возрасте от 35 до 64 лет. Об инциденте сообщает The Daily Mail.

По информации сотрудников правоохранительных органов, большинство предполагаемых преступлений произошло в районе Колдердейл, но некоторые имели место в соседнем Брэдфорде. Мужчинам были предъявлены различные обвинения, включая изнасилование, попытку изнасилования, заговор с целью изнасилования и непристойное нападение на несовершеннолетнюю.

Дело получило особую огласку после того, как в Великобритании прошли многочисленные расследования сексуальной эксплуатации детей. Ряд из таких процессов прошли совсем недавно, вновь «обнажив» эту проблему.

Материалы дела поступили для рассмотрения в Брэдфордский магистратский суд, где обвиняемые предстанут перед присяжными в начале июля. Известно, что восемь подозреваемых, которые были задержаны в ходе расследования, были освобождены без предъявления каких бы то ни было обвинений.