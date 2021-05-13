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Военный эксперт Рожин рассказал о сбое в работе израильской системы ПРО «Железный купол»

  /   Обновлено: 13 мая 2021 18:54
Пресс-центр
Военный эксперт Рожин рассказал о сбое в работе израильской системы ПРО «Железный купол»
Global Look Press  /  Yasser Qudih / XinHua

Санкт-Петербург, 13 мая. Перегрузки системы ПРО «Железного купола» могут лишить правительство Израиля контроля над обстановкой, считает эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции о ситуации в Израиле и секторе Газа, которую 13 мая провела Медиагруппа «Патриот».

Отвечая на вопрос о том, перерастет ли палестино-израильский конфликт в гражданскую войну в случае, если Тель-Авив не сможет отразить текущее нападение и постоянные ракетные удары, военный эксперт отметил, что уже сейчас можно говорить о перегрузках «Железного купола».

«Можно говорить о нарушении его работы из-за большого количества ракет. В этом плане правительство потеряло контроль над ситуацией», — подчеркнул Рожин.

По его мнению, вопрос безопасности и порядка сейчас должен оставаться ключевым. При этом он выразил предположение, что изначальные протесты в регионе были спровоцированы с определенными целями.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что собой представляет тактическая система ПРО «Железный купол».

израиль палестина конфликт сектор газа
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