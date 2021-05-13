Военные ВС РФ блокировали колонну армии США на северо-востоке Сирии

Дамаск, 13 мая. Военная полиция Вооруженных сил России блокировала колонну американских военных на северо-востоке Сирии.

Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. Американские военные двигались в составе колонны в районе города Телль Тамр без предварительного уведомления российской стороны.

По данным корреспондентов интернет-издания «Русская Весна», российские военные блокировали колонну армии США, после чего американские военнослужащие были вынуждены развернуться в обратном направлении.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года в районе населенного пункта Дерик.