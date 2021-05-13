Боевое крыло ХАМАС заявило о новой серии ракетных ударов по Израилю

Москва, 13 мая. Движение ХАМАС нанесло новую серию ракетных ударов по территории Израиля. Об этом сообщает радиостанция Dunya Al Watan.

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС объявило о запуске ракет в направлении городов Израиля. О последствиях ракетного удара не сообщается. Новые удары стали ответом ХАМАС на аналогичные действия со стороны Израиля.

Стоит отметить, что с 10 мая движение ХАМАС выпустило более 1,6 тысячи ракет по территории Израиля из сектора Газа. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и начала операцию «Стражи Стены». В ходе операции Тель-Авив нанес несколько ударов по целям в секторе Газа.