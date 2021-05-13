Алена Водонаева впервые появилась на светском мероприятии после микроинсульта

Москва, 13 мая. Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Алена Водонаева посетила первое светское мероприятие после микроинсульта.

Проблемы со здоровьем знаменитости возникли менее месяца назад. Водонаева рассказывала, что почувствовала себя плохо, ее язык начал заплетаться, и родные звезды вызвали скорую помощь. Телеведущую доставили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату.

Похоже, здоровье блогера уже пришло в нормальное состояние. Водонаева постепенно возвращается к привычному образу жизни. Бывшая участница «Дома-2» рассказала в Instagram Stories, что посетила премьеру мультфильма «Кролик Питер — 2».

«Мой первый выход после больницы. Восстановилась окончательно», — написала знаменитость.

Для светского мероприятия телеведущая выбрала черный топ на бретелях, кожаные брюки с высокой посадкой и туфли на каблуках. Яркость образу Водонаевой придал оригинальный жакет цвета фуксии с леопардовым принтом. Блогер охотно позировала фотографам и давала комментарии журналистам.

После микроинсульта звезда реалити-шоу устроила скандал в больнице. Она пожаловалась подписчикам на поведение медиков и рассказала, что ушла из учреждения в одних тапочках.