Волков на круглом столе убеждал США в «лучших временах» для оппозиции РФ

Выступая на виртуальном круглом столе, организованном Университетом Чикаго, Леонид Волков заявил, что он настроен очень оптимистично, так как «еще не бывало лучших, чем сейчас, времен для политической оппозиции в России». При этом он подтвердил, что протестная активность в стране прекратилась. Такие противоречия в словах Волкова Владимир Шаповалов объяснил стремлением выдать желаемое за действительное.

Круглый стол состоялся в минувшую среду, 12 мая. Соратник Алексея Навального объяснил свое парадоксальное высказывание тем, что необходимо видеть более широкую картину происходящего. По его словам, она сразу станет «замечательной», если немного дистанцироваться от «небольших проблем» текущего момента.

«Уличных протестов в той форме, в какой мы их видели в январе этого года, больше не будет. Но в этом нет большой проблемы. Они (власти. — Прим. ФАН) показали, что готовы увеличивать уровень репрессий, и явно готовы идти на то, чтобы применять еще больше насилия к протестующим. Протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, протест вспыхнет спонтанно», — заявил Волков.

Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, соратник Навального просто соткан из противоречий: во всех его заявлениях и действиях, если их внимательно проанализировать, нет никакой логики. Такое мнение эксперт высказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, подчеркнув, что слова Волкова о «лучших временах» для оппозиции не соответствуют реальному положению дел.

«Одно заявление (Волкова. — Прим. ФАН) противоречит другому, на это накладывается третье — совершенно противоположное заявление. Все они направлены, во-первых, на стремление сохраниться в информационном пространстве, сдержать внимание к себе, к своей собственной персоне и к движению, которое он представляет в информационном пространстве. Во-вторых, дать представление о, так сказать, значимости их деятельности, активности и успешности тех действий, которые осуществляют Леонид Волков и его соратники, хотя мы видим, что на самом деле это все сплошной фейк», — отметил Шаповалов.

Политолог уверен, что сегодня никаких действий со стороны команды Навального нет, никакой активности его сторонников и тем более результативности в настоящее время не наблюдается. Шаповалов напомнил, что деятельность всего этого проекта, в раскрутку которого были вложены существенные ресурсы, направлена на дестабилизацию ситуации в России и дискредитацию политического процесса в стране. Но все эти ресурсы пошли прахом, поскольку никакого результата в настоящий момент фактически нет, как нет активности в офлайне армии сторонников, которые бы поддержали Волкова.

«Здесь нужно определиться, считаете ли вы (оппозиционеры. — Прим. ФАН) действия со стороны власти репрессивными, как неоднократно заявляли сторонники Волкова, или лучшими временами. Здесь, конечно, есть внутреннее противоречие, нужно все-таки разобраться внутри и занять какую-то позицию. Конечно, это стремление выдать желаемое за действительное. Никаких лучших времен для сторонников Навального и Волкова уже нет, поскольку фактически их деятельность прекращена на территории России, в чем, собственно, и признались сами, так сказать, менеджеры этого процесса, сбежав в Грузию и прикрыв все свои действия», — заключил Владимир Шаповалов.

Ранее Леонид Волков уже заявлял о невозможности организации митингов в нынешних условиях, так как, по его словам, власти существенно «подняли ставки». Таким образом, он окончательно отказался от амбиций по проведению новых протестных акций и признал свою неспособность вывести людей улицы.