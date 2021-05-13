Комков объяснил, почему выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира

Москва, 13 мая. Писатель Сергей Комков рассказал, за какие значимые заслуги он выдвигал кандидатов на Нобелевскую премию мира.

Комков в беседе с журналистами одного из российских изданий объяснил, почему выдвинул президента России Владимира Путина в кандидаты на получение Нобелевской премии мира в 2021 году.

«Сейчас я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с COVID-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира», — пояснил Комков свое решение.

Писатель отметил, что важным критерием стали поправки в Конституцию РФ и прописывание понятия «бог» в основном законе страны. По словам Комкова, такой шаг повысил авторитет государства.

Ранее сообщалось, что российскому писателю пришел ответ от Нобелевской комиссии по поводу его заявки. Комков сообщил прессе, что Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира.