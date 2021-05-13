Женщину с двумя детьми спасли из горящей машины в центре Архангельска

Архангельск, 13 мая. Инцидент, едва не завершившийся трагедией, произошел на пересечении улиц Тимме и Воскресенской. Городской кроссовер Nissan Qashqai загорелся прямо во время движения.

Вечером 12 мая диспетчерская служба Архангельска получила сразу несколько звонков от очевидцев «автомобильного» пожара на одном из самых оживленных перекрестков города.

В момент возгорания Nissan в салоне находилась женщина с двумя детьми. Неравнодушные автомобилисты помогли матери и ее малышам выбраться на свежий воздух. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Водители потушили пламя еще до приезда сотрудников МЧС и тем самым спасли кроссовер от полного уничтожения. Причину возгорания в моторном отсеке иномарки установят после проверки.

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