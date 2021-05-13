Культура потребления алкоголя в России стала темой беседы в МГ «Патриот»

Москва, 13 мая. Государство должно формировать культуру потребления крепких напитков, к такому мнению пришли эксперты в ходе обсуждения на полях пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Россия должна вести более утонченную политику в сфере контроля алкогольной продукции. Стране нужно воспитывать более умеренное потребление и снижать популярность дешевой водки, считает генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. Специалист высказывал свое мнение на конференции МГ «Патриот».

«Пока водка будет дешевле вина, о какой культуре можем говорить», — слова спикера передает «ПолитЭксперт».

Эксперт призвал задуматься о пересмотре запрета на рекламу алкоголя. По его мнению, это мешает производителям продвигать высококачественную продукцию, а потребителям — разбираться в ней.

По мнению экспертов, снизить объемы потребления спиртного можно за счет восстановления прежней системы реализации продукции.