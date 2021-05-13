День Черноморского флота России: 238 лет на службе Родине

Черноморский флот России отмечает 13 мая 238-летнюю годовщину с момента создания. Более двух веков моряки-черноморцы защищают южные рубежи российского государства. За всю историю существования ЧФ они не раз демонстрировали мужество, отвагу и доказывали верность воинскому долгу. История Черноморского флота России — в материале ФАН.

После присоединения Крыма к Российской империи Екатерина II издала указ о создании в Черном море нового флота, призванного охранять южные границы государства. 13 мая 1783 года 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту на юго-западном берегу Крыма. В 1784 году туда же прибыли 17 кораблей Днепровской флотилии, а город Ахтиар был переименован в Севастополь по указу Екатерины II.

Новостное агентство Харьков / Дмитрий Громов

Создатель Черноморского флота — Григорий Потемкин-Таврический, он же стал его первым главноначальствующим.

«На Севере вы умножили флот, а здесь из ничего сотворили… Люби, матушка, свой флот как свое дитя, Черноморский флот ужо усердно Отечеству послужит!» — писал Потемкин императрице.

Боевое крещение Черноморского флота состоялось в ходе Русско-турецкой войны 1787–1791 годов, новому флоту удалось разбить превосходившего по численности противника.

В 1790 году командующим Черноморским флотом был назначен контр-адмирал Федор Ушаков. Под его руководством ЧФ одержал победу над турецким флотом в Керченском сражении, в бою у мыса Тендра, сражении при Калиакрии и других битвах.

Во время Крымской войны эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова одержала блестящую победу в Синопской бухте и в считанные часы разгромила турецкий флот. Однако поражение в Крымской войне и невыгодные условия Парижского мира 1856 года лишили Россию возможности содержать подразделения на Черном море. Лишь спустя 15 лет флот стал восстанавливаться, но к Русско-турецкой войне 1877–1878 годов не был готов.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В 1880-х годах Черноморский флот был значительно укреплен, к Первой мировой войне в его состав входили барбетные броненосцы, бронепалубные и минные крейсеры, а также подводные лодки и эскадренные миноносцы.

К 1917 году Черноморский флот насчитывал уже 177 боевых кораблей, в том числе два линкора, имел транспортную, подводную, миноносную флотилии. Однако Февральская и Октябрьская революции нанесли сильный удар по ЧФ, сделав его практически недееспособным.

Восстановление флота началось лишь в 1921 году, в его состав вошли заложенные еще до начала Первой мировой войны корабли и отремонтированные и введенные в строй крейсеры. К началу Великой Отечественной в состав ЧФ входили один линейный корабль, пять крейсеров, три лидера, 14 эсминцев, 47 подводных лодок, 15 тральщиков, четыре канонерские лодки, два сторожевых корабля, минный заградитель, 34 торпедных катера, 10 катеров-охотников, вспомогательные суда, более 600 самолетов.

Черноморский флот мужественно защищал Советский Союз от нацистов. Моряки продемонстрировали героизм и выдающуюся подготовку при обороне Одессы, Севастополя, в Керченско-Феодосийской десантной операции, при обороне Кавказа, освобождении Новороссийска. Около 200 черноморцев получили звание Герой Советского Союза, а более 54 тысяч были удостоены орденов и медалей за проявленную отвагу.

На сегодняшний день Черноморский флот России обеспечивает военную безопасность юга страны. В его состав входят дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация и части береговых войск.