Анатолий Вассерман раскрыл детали секретного проекта «Преемник»

Анатолий Вассерман станет собеседником Вадима Манукяна в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Давай поговорим». Однако необычность этого интервью состоит в том, что записывалось оно не в московской студии: ведущий сам пришел в гости к знаменитому журналисту.

Известный блогер обсудит с интеллектуалом ближайшие выборы в Госдуму, возможный транзит власти и подготовку преемника.

Вассерман, в ответ на вопрос Манукяна о том, какой у него взгляд на тему выборов, рассказал, что парламенту не повредит расшириться на 1-2 партии на ближайших выборах в Госдуму, а также внезапно раскрыл детали секретного проекта «Преемник».

Подробно об этом, а также о многих других важных политических темах вы сможете узнать из большого интервью Вадима Манукяна с Анатолием Вассерманом вечером 16 мая на площадке ФАН.