СК возбудил дело о халатности после очередной смерти новосибирского подростка со СМА

Новосибирск, 13 мая. Пользователи опубликовали в соцсетях сообщение о смерти 16-летней жительницы Куйбышевского района. На публикацию обратили внимание в Следственном комитете.

Речь в постах шла о девочке, у которой была диагностирована спинальная мышечная атрофия (СМА). Подростку полагалось предоставление специального лекарства. Авторы публикаций подчеркивали, что вовремя жизненно важный препарат она не получила, сообщило региональное СУ СКР.

Состояние подростка ухудшилось 9 мая. Девочку госпитализировали, но она умерла. Следователи провели проверку и возбудили по данному факту уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть.

Недавно в Новосибирской области скончалась 17-летняя девочка с аналогичным заболеванием. По некоторым данным, она также не получила вовремя необходимое лекарство.