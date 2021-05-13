СК сообщил о проверке после сообщений в СМИ об избиении мужчины

Елец, 13 мая. Следователи Липецкой области получили сигнал о конфликте, свидетелем которого, по данным СМИ, стал полицейский.

В пресс-службе СК региона сообщили корреспонденту ФАН, что специалисты уже приступили к проверке обстоятельств инцидента. В СМИ появилось видео с места событий — на кадрах видно, как группа неизвестных избивает гражданина.

События, по предварительным данным, разворачивались 9 декабря на одной из улиц города. Отмечается, что пострадавший поступил в больницу с множественными травмами, в том числе и головы.

Случайным свидетелем ЧП, по предварительным данным, стал сотрудник полиции. Злоумышленники проигнорировали его законные требования о прекращении противоправных действий. Сейчас ведется доследственная проверка.

В Калининграде задержан местный житель, который совершил самосуд над обидчиком своей жены.