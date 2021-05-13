Экс-сотрудник Госдепа США Масси сомневается, что Байден доживет до конца срока

Москва, 13 мая. Действующий президент США Джозеф Байден может не дожить до конца срока. Об этом заявила бывший советник главы государства, экс-сотрудник Госдепа Сюзанна Масси.

По ее словам, Байден очень старый человек. Политик все время все забывает и не знает некоторые факты. Масси подчеркнула, что общественность видит поведение президента США.

«Я думаю, он не будет жив даже 4 года», — сказала экс-советник американского лидера в эфире НТВ.

Масси добавила, что администрация Белого дома ничего не знает о РФ. Кроме того, должность заместителя госсекретаря занимает Виктория Нуланд, которая вообще ненавидит Россию.

Стоит отметить, что Сюзанну Масси считают легендой мировой политики. На Западе ее называют «женщиной, которая остановила холодную войну».

Ранее стало известно, что американские республиканцы и демократы раскритиковали Джозефа Байдена за обострение ситуации между Израилем и Палестиной.