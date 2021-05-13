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В Джорджии женщина расстреляла молодую мать и похитила ее близнецов

Происшествия
В Джорджии женщина расстреляла молодую мать и похитила ее близнецов
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Атланта, 13 мая. Молодая американка выстрелила в соотечественницу в Джорджии и похитила двух ее близнецов. Злоумышленницу арестовали и заключили под стражу до выяснения обстоятельств дела.

Трагедия случилась в Саванне, штат Джорджия, где 23-летняя Анджела М. вероломно напала на мать двоих близнецов. Девушка выстрелила в женщину, после чего забрала ее детей и скрылась в неизвестном направлении, сообщает The Independent.

По данным местного полицейского управления, жертвой агрессивной американки стала 23-летняя Габриель Р., которая шесть недель назад стала матерью двух близнецов — Матто и Лоренцо Р. Пустив пулю в несчастную молодую женщину, преступница покинула дом в белом седане, прихватив с собой детей.

Когда пострадавшую обнаружили соседи, на место происшествия были немедленно вызваны сотрудники правоохранительных органов и врачи. Габриель Р. была найдена с критическим огнестрельным ранением и была доставлена в больницу. Близнецы были благополучно найдены полицейскими и также доставлены в больницу для прохождения медицинского обследования.

«То, что случилось сегодня, — это худший кошмар любой матери. Хорошо, что Матто и Лоренцо были быстро найдены и в конечном счете остались невредимы», — пояснили в полиции.

Как оказалось, стражи порядка получили информацию о том, что Анджела М. может находиться в округе Эффингем с близнецами. Через несколько часов после инцидента полиция обнаружила ее и детей в Ринконе. Злоумышленнице было предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах и в похищении, в связи с чем девушку взяли под стражу.

В настоящий момент правоохранители не обнародовали ни мотива преступления, ни более подробной информации о том, что именно привело к стрельбе и похищению. Расследование инцидента продолжается, ведутся все необходимые следственные действия.

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