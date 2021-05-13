Упростить процедуру банкротства предложили в кабмине

Москва, 13 мая. Правительство РФ подготовило проект закона, который должен скорректировать процедуру банкротства, сообщил в ходе заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

В большинстве случаев процедура банкротства затягивается на годы. Законопроект предлагает максимальный баланс интересов всех участников. Для этого будут исключены такие процедуры как наблюдение и финансовое оздоровление, внешнее управление, по причине их неоправданности. Также предлагается применять реабилитационную и ликвидационную процедуры, уточнил председатель правительства.

По словам Мишустина, по итогу кредиторы или должники смогут обращаться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов. Если бизнес будет невозможно спасти, то ликвидация должна происходить как можно быстрее, отмечают чиновники.

«Проведение торгов по продаже активов должника по четким правилам. Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему», — сообщил премьер-министр.

Способы сокращения выплат по кредитам объяснила россиянам доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Диана Степанова.