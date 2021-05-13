Постпред Израиля при ООН заявил о готовности страны защищать свой суверенитет

Тель-Авив, 13 мая. Тель-Авив не заинтересован в конфликте с Палестиной, но намерен отстаивать свой суверенитет и безопасность своего народа, если это потребуется.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан направил письмо в Совет Безопасности ООН и генсеку организации Антониу Гутеррешу в связи с последним обострением в секторе Газа. В письме постпред указал, что Израиль не ищет конфликта с Палестиной, но готов к обороне.

«Израиль имеет право и должен защищать свой народ и суверенитет и продолжит решительно этим заниматься», — цититрует РИА Новости письмо Эрдана.

Постпред также подчеркнул, что Израиль выступает за свободу отправлений культа на Храмовой горе, и ежегодно здесь собираются тысячи мусульман. В будущем статус-кво священного места никак не изменится.

Новый виток палестино-израильский конфликт получил 8 мая, когда в Восточном Иерусалиме начались беспорядки, волнения захлестнули два района у Храмовой горы, где по решению властей из домов выселили две арабских семьи. В ночь на 10 мая ситуация обострилась уже на границе, когда Израиль нанес удары по сектору Газа, были атакованы около 600 военных движения ХАМАС и «Исламского джихада».

Военное крыло движения ХАМАС при этом заявило о готовности нанести ракетный удар по Иерусалиму и мечети Аль-Акса.