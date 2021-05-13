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Рэпер Machine Gun Kelly носит украшение с кровью Меган Фокс

Шоу-бизнес
Рэпер Machine Gun Kelly носит украшение с кровью Меган Фокс
wikipedia.org  /  Michael Vlasaty / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 13 мая. Хип-хоп исполнитель Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, показал необычное «кровавое» украшение, которое шокировало многих его поклонников.

В интервью на шоу Эллен Дедженерес рэпер рассказал, что получил украшение в подарок от возлюбленной, актрисы Меган Фокс. Оказалось, что у звезды «Трансформеров» были запланированы съемки нового фильма в Болгарии.

Она надеялась, что в поездке ее будет сопровождать Колсон Бэйкер, однако музыкант поехать со своей избранницей не смог. Пара никогда так надолго не расставалась, поэтому Меган преподнесла бойфренду кулон с кровью, чтобы он не волновался, пока она находилась в другой стране.

«Для нас это было в новинку. У меня не было загранпаспорта, поэтому я был напуган тем, что не мог к ней приехать. Некоторые люди дарят партнерам шейный платок или что-то в этом роде. Она дала мне свою ДНК», — с иронией отметил Колсон Бэйкер.

Поклонники пары шокированы украшением. По их мнению, «кровавый» кулон выглядит странно, особенно на фоне нелицеприятных слухов о Колсоне. Возлюбленный Меган Фокс неоднократно оказывался в центре скандала из-за признаний в каннибализме и издевательствах над женщинами. Сама актриса не видит ничего страшного в своей подарке, ведь похожие украшения носили даже Анджелина Джоли и Боб Торнтон.

Украшения другой известной особы, супруги принца Гарри Меган Маркл, также стали поводом для обсуждения. СМИ высмеяли ее за ювелирные изделия стоимостью 2,6 миллиона рублей, в которых она выступила с призывом обратить внимание на бедственное положение женщин.

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