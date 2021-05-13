Информация со спутников помогает ученым из Красноярска предсказывать лесные пожары

Красноярск, 13 мая. Ученые из Красноярска начали прогнозировать возникновение лесных пожаров при помощи дронов и спутников.

При отслеживании лесопожарной ситуации ученые обращают внимание не на локальные возгорания, а на особенности их распространения в течение многих лет. Располагая такой статистикой, они выявляют наиболее пожароопасный сезон или участок, рассказал кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией космических систем и технологий ФИЦ КНЦ СО РАН Олег Якубайлик.

«По спутниковым снимкам можно отследить события в масштабе нескольких тысяч километров, например, когда дым от пожаров в Эвенкии достигает Красноярска», — отметил он, пишет НИА «Красноярск».

Также полученные со спутника данные помогают ученым отслеживать успешность и сроки возобновления леса. Согласно данным, полученным после одного из последних исследований, процесс восстановления лесов в Сибири займет не один десяток лет, добавил Якубайлик.

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