Суд в Тобольске вынес приговор экс-сотрудникам ГИБДД и трем подельникам

Тобольск, 13 мая. Бывшие сотрудники ГИБДД и экс-работники автошкол предстали перед судом. На счету фигурантов 32 преступления, сообщил источник ФАН.

Следствие доказало, что двое тогда еще автоинспекторов незаконно зарабатывали при участии трех подельников. Фигуранты наладили преступный бизнес по выдаче в Тобольске водительских удостоверений.

Схема действовала с 2016 по 2018 год. За деньги не умеющие ездить люди могли купить права на управление автомобилем без сдачи положенных экзаменов и прохождения медкомиссии. Все пятеро преступников получили от шести до 12 лет колонии.

Бывший полицейский в Челябинской области наказан за коррупцию. Суд обязал его отдать в доход государства деньги, полученные преступным путем, сообщал ФАН.