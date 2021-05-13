Жителям РФ назвали способ получать зарплату на карту своего банка

Москва, 13 мая. Любой россиянин имеет право получать зарплату на карту того банка, который ему больше всего нравится. Однако работодатели могут навязывать услуги своего кредитного учреждения.

Если начальник или бухгалтерия настойчиво предлагают услуги «своего зарплатного банка», а работника это по каким-то причинам не устраивает, за 15 календарных дней до выплаты нужно подать заявление с указанием необходимых для перевода реквизитов. Работодатель обязан рассмотреть документ, даже если его подали позже.

Когда директор пытается навязать получение зарплаты на карту банка-партнера, следует попросить у него письменный ответ на заявление. После этого сотрудник должен подать жалобу в Роструд. Надзорный орган потребует соблюдения прав сотрудника, а работодателю могут выписать штраф в размере до 100 тыс. рублей. Комиссия за перевод денег с работника взиматься не должна, согласно ТК РФ, сообщает LIFE.

Россияне также имеют право попросить прибавку к зарплате в пределах 30%, в случае существования опасности труда или повышения квалификации, напомнила адвокат Марина Буянова.