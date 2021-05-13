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Экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон похвасталась фигурой в купальнике

Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон похвасталась фигурой в купальнике
Global Look Press  /  Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 13 мая. Звезда фильмов «Девичник в Вегасе» и «Кролик Джоджо» Ребел Уилсон продемонстрировала поклонникам фигуру после экстремального похудения.

Преобразившейся фигурой актриса похвасталась в Instagram Stories. Уилсон показала кадры, которые, видимо, были сняты в спа-центре. На опубликованном кинозвездой фото можно увидеть, как она выглядит в купальнике. Актриса рассказала, что празднует середину некоего марафона, до конца которого осталось 2,5 месяца.

Ребел Уилсон вплотную занялась своим телом около года назад. Она поставила цель сбросить максимум лишнего веса. Чтобы достичь результата, 41-летняя актриса наняла личного тренера. Звезда кино часто выкладывает в соцсети снимки, сделанные во время тренировок.

Осенью стало известно о романе Уилсон и 29-летнего сына основателя одной из самых известных пивоварен США Джейкоба Буша. Отношения пары продлились недолго, и уже в феврале 2021 года актриса и ее бывший возлюбленный объявили о расставании.

Ребел Уилсон ранее поделилась секретом похудения. Сбросить лишний вес актрисе помогли не только тренировки, но изменение системы питания.

актриса похудение уилсон
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Все новости / Шоу-бизнес / Экстремально похудевшая актриса Ребел Уилсон похвасталась фигурой в купальнике
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