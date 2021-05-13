Крупнейший российский ретейлер попросил поставщиков сдержать продуктовые цены

Москва, 13 мая. Российская продуктовая сеть обратилась к поставщикам продовольствия с просьбой не повышать цены на социально значимые продукты.

Просьба торговой сети изложена в письме директора по стратегии и развитию закупок ретейлера Елены Москаленко. В список социально значимых продуктов входят масло, сахар, соль, макароны, хлеб, чай, мясо и рыба. Об этом пишет издание «Коммерсант».

Письмо компании сообщает, что «Лента» находит обоснованным намерение поставщиков увеличить цены. Чтобы сдержать рост потребительских цен, магазин будет снижать их за счет собственной маржи. Компания обращается к поставщикам, чтобы объединить усилия.

Не все производители отнеслись благосклонно к этой идее: некоторые считают, что торговая сеть злоупотребляет своим положением. Другие указывают на значительный рост издержек. Специалисты говорят, что подобные меры только отсрочат рост цен.

В Правительстве России полагают, что ситуация на продуктовом рынке начинает стабилизироваться.