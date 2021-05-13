Луганск, 13 мая. Луганская Народная Республика 12 мая отметила седьмую годовщину со дня образования. Россия продолжает поддерживать население Донбасса вопреки агрессии Украины.

В честь знакового события республику посетила делегация из России. Заместитель председателя Совфеда РФ Андрей Турчак сообщал, что жители Донбасса, которые получили паспорта России, могут принимать участие в выборах парламентариев Госдумы. Это очень важный фактор, поскольку голоса жителей ЛДНР будут услышаны на высшем уровне. После этого в республиках Донбасса начнется становление новой общественно-политической системы, что может положительно повлиять на экономику, культуру, образование и другие сферы.

Плюс ко всему визит российской делегации не только подчеркнул поддержку Донбасса со стороны Москвы, но и придал уверенности местным жителям. Население ЛДНР хочет принимать участие в жизни России, и участие в выборах — серьезный шаг в этом вопросе.

С начала образования Луганской и Донецкой народных республик не было принято говорить о непосредственном участии РФ в жизни субъектов. Киев называл жителей Донбасса «сторонниками федерализации Украины» и антифашистами. Люди с непониманием относились к таким выпадам, однако ситуация позже поменялась.

Сейчас почти над всеми государственными учреждениями республик развивается российский триколор. Образовательные заведения подстроены под стандарты РФ, а ученики изучают свою родину — Россию. Что касается украинского языка, то его воспринимают в качестве малороссийского фольклорного наречия. Огромное значение сыграла доктрина «Русский Донбасс», которая является прецедентом в процессе национального возрождения в общероссийском масштабе.

Теперь стало ясно, что на смену политической неопределенности ЛДНР пришло осознание неизбежного возвращения Донбасса в состав Российской Федерации. Это может означать то, что выбор жителей республик надежно защищен и будет обязательно реализован. Это и есть главный итог семилетия ЛНР и ДНР, передает «Новороссия».

Как стало известно ранее, Киев выразил протест в связи с визитом российских депутатов в ЛДНР.