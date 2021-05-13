Фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав ВМФ РФ в 2022 году

Москва, 13 мая. Многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» войдет в состав Военно-морского флота России в 2022 году. Об этом заявил командующий Северным флотом ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

По его словам, в будущем фрегаты проекта 22350 будут составлять основу Северного флота ВМФ РФ.

«Уже в следующем году прием очередного корабля. Он будет носить имя легендарного полководца Великой Отечественной войны, командующего Северным флотом Арсения Григорьевича Головко», — сказал Моисеев.

Он добавил, что фрегаты данного типа уже бывали в дальних походах и хорошо себя зарекомендовали, подтвердив свои характеристики.