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ООН обвинила власти Иракского Курдистана в политических репрессиях

Ближний Восток
ООН обвинила власти Иракского Курдистана в политических репрессиях
pixabay.com  / 

Эрбиль, 13 мая. Журналисты, правозащитники и активисты, критикующие курдские власти, подвергаются запугиваниям и угрозам. Об этом говорится в совместном отчете миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Ираке и офиса Верховного комиссара по правам человека.

В докладе говорится, что региональные иракские власти не только оказывают давление на критиков. Оппозиционно настроенные граждане и журналисты «подвергаются произвольным арестам и задержаниям». Утверждается, что 33 журналиста, активиста или правозащитника были арестованы без объяснения причин. Кроме того, их лишили доступа к адвокатам.

«По крайней мере, в пяти задокументированных случаях журналистам и правозащитникам были предъявлены обвинения. Они были освобождены под залог, а затем повторно арестованы по различным обвинениям, что вызвало опасения, что правовая система превращается в инструмент с целью принуждения людей к самоцензуре», — говорится в отчете.

«Шпионаж» в Курдистане

Доклад ООН опубликован спустя неделю после того, как апелляционный суд в Эрбиле оставил в силе шестилетний тюремный срок пяти журналистам и активистам. Заседание прошло 4 мая.

Осужденным вменили сразу несколько пунктов обвинения, в числе которых были «шпионаж», «вооруженная борьба», «неправомерное использование электронных устройств» и «разжигание протестов и дестабилизация Курдистана».

«Обвинение в шпионаже было основано исключительно на публикациях в социальных сетях и показаниях «тайных информаторов», которые в ходе судебного заседания не появлялись и не подвергались перекрестному допросу», — утверждает старший научный сотрудник организации Human Rights Watch (HRW) Белкис Вилле.

В числе фигурантов уголовного дела числится Шерван Шервани, который известен расследованиями фактов коррупции. Накануне ареста журналист раскритиковал премьер-министра Курдистана Масрура Барзани.

Подобная ситуация отмечается в большинстве других случаев. По словам курдских активистов, репрессии начались после того, как Масрур Барзани вступил в должность. Ранее он возглавлял региональные службы разведки и безопасности.

Позиция Эрбиля

Власти Иракского Курдистана настаивают на иной позиции. Региональное правительство утверждает, что репортеры имели доступ к адвокатам.

«Задержанные не были активистами и журналистами. Они являлись шпионами и саботажниками», — заявил Масрур Барзани за неделю до судебного заседания.

Выдвигаемые обвинения в политизации процесса курдские власти также опровергают. Официальный Эрбиль утверждает, что «не вмешивается в судебные разбирательства».

оон ирак курдистан
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