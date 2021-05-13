Профессор Евстафьев высмеял американские СМИ за фейки о тайном оружии Москвы

Москва, 13 мая. Современные американцы, распространяющие сообщения о таинственном «оружии направленной энергии», которое якобы способно привести к поражениям головного мозга напоминают городских сумасшедших в Москве 1990-х годов. Об этом ФАН заявил профессор ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, комментируя заявления американских СМИ об атаке на более чем 130 граждан США. Использование оружия они связывают с Россией.

Профессор Евстафьев охарактеризовал заявления прессы США как «американский идиотизм» и вспомнил сюжет популярного научно-фантастического сериала «Вавилон-5».

«Они же должны были понимать, с кем связываются, — отметил политолог. — Это ведь в Америке был снят сериал «Вавилон-5», где столкнулись с неземной расой экстрасенсов. Мы их прямые наследники: как посмотрим на американца — ему сразу плохо».

Дмитрий Евстафьев добавил, что власти США не в первый раз прибегают к уловке с «тайным» оружием для решения дипломатических затруднений.

«Надо отметить, что везде, где американцы сталкиваются с дипломатическими проблемами (а для них невозможность продавить свои условия — уже проблема), у них сразу возникает какое-то тайное оружие, ультразвуковое воздействие, — подчеркнул собеседник ФАН. — Они полностью разучились разговаривать с другими народами. То же самое было на Кубе, даже посольство закрывали. Современные американцы напоминают городских сумасшедших в Москве в начале 1990-х. Они тоже у метро стояли и просили спасти какую-то женщину, которую облучали психотронным генератором. Это нормальное явление, у американцев сейчас — наши 90-е».

Федеральное агентство новостей /

История с «оружием направленной энергии» впервые попала в поле зрения американцев в 2016 году. Средства массовой информации США в унисон говорили о жалобах пострадавших на внезапный и громкий шум, после которого начинали болеть уши, ощущаться вибрации по всей голове, появлялись проблемы со зрением. В свою очередь, американские военные сообщали, что нападения вызывали у них пищевые расстройства.

Изначально атаки связывали с действиями Кубы и КНР, но впоследствии обвинения распространились и на Россию. Сейчас, по оценкам газеты The New York Times, жертвами «таинственного» оружия стали более 130 человек, включая военного офицера и его двухлетнего сына. Конгресс США настаивает на том, что расследование происшествий нужно продолжать.

Важно отметить, что далеко не все американцы доверяют версии о российских атаках. Так, известный журналист Глен Гринвальд еще в 2019 году охарактеризовал историю с оружием направленного действия как явный фейк.

Ранее обозреватель ФАН разбирался, в чем заключается новый виток русской угрозы, которой снова начали пугать американских обывателей.