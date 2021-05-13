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Политика
Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военных переворотов в США, Турции и Франции
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Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военных переворотов в США, Турции и Франции

Политика
Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военных переворотов в США, Турции и Франции
Федеральное агентство новостей  / 

Открытые обращения военных США, Турции и Франции к лидерам своих стран свидетельствуют о глубоком кризисе в государствах и предпосылках к военным переворотам.

Об этом в интервью ФАН заявили военный обозреватель Виктор Баранец и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военного переворота в США, Турции и Франции
Федеральное агентство новостей  / 

«Это попахивает военным переворотом»

Американская газета New York Post сообщила о том, что более 120 отставных генералов и адмиралов США опубликовали открытое письмо, в котором ставят под сомнение легитимность президентских выборов 2020 года, а также способность президента Джо Байдена быть главнокомандующим.

Ранее, в апреле, французский еженедельный новостной журнал Valeurs Actuelles опубликовал письмо группы отставных генералов президенту Эммануэлю Макрону с заявлением о том, что его политика приведет к распаду страны. На днях это же издание напечатало письмо-поддержку первого обращения, которое подписали около 150 тысяч военных.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что происходящее в странах Североатлантического альянса напоминает о событиях 1990-х, через которые прошла наша страна, — о времени, когда Советская империя рушилась.

«Генералы Франции направили открытое письмо с претензиями Эммануэлю Макрону, их поддержали около 150 тыс. солдат. Они говорят о том, что Франция стоит на пороге гражданской войны. В Соединенных Штатах и Турции — тоже кризис» — заметил Баранец.

Полковник напомнил: Байден в своей предвыборной программе обещал к маю 2021 года вывести войска из Афганистана. В ответ министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли указали своему президенту, что они сделают это, в лучшем случае, до конца сентября.

«Это говорит об отношении американских военных к своему президенту. Отставные генералы, которые недовольны действиями Байдена, работают в военно-промышленном комплексе и имеют большое влияние на Пентагон», — обратил внимание собеседник агентства.

Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военного переворота в США, Турции и Франции
Федеральное агентство новостей  / 

Между тем, действиями своих правительств возмущены не только военные США и Франции. В Турции 120 адмиралов обратились к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не пересматривать Конвенцию Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, который запрещает допуск в Черное море военных кораблей нечерноморских стран. Турецкая прокуратура уже выдала ордер на арест 14 адмиралов.

«Нечто подобное 30 лет назад переживала и Россия. В августе 1991 года военные в составе ГКЧП пытались устроить путч. Позже, в 1993 году, кульминацией внутриполитического конфликта в нашей стране стал расстрел танками здания парламента в Москве. С точки зрения закона подобные действия непозволительны!» — заявил Баранец.

Военный обозреватель высказал мнение о том, что политизация силового блока всегда свидетельствует о напряженной обстановке в любой стране. По его словам, армия существует для отражения внешнего противника и не должна участвовать во внутренних делах государства.

«Когда военные, тем более высший офицерский состав, начинают озвучивать претензии к власти и диктовать правительству свои условия, это попахивает военным переворотом», — предупредил эксперт.

Виктор Баранец заявил, что в странах НАТО сформирована военная оппозиция — серьезная сила, способная организовать бунт в государстве и поднять неугодных им правителей на штыки. Конфронтация военной элиты с руководством собственных государств говорит о том, что в этих странах наблюдается кризис власти.

Баранец и Журавлев усмотрели предпосылки военного переворота в США, Турции и Франции
Федеральное агентство новостей  / 

«Ситуации в США, Франции и Турции различны»

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснил сходство и различие кризиса, проявившегося в странах блока НАТО.

«Происходящее сегодня в Турции, США и Франции говорит о том, что в этих странах армия не доверяет политической системе. Вмешательство армии во внутренние дела страны свидетельствует о том, что внутренний кризис зашел очень глубоко. При этом ситуации в США, Франции и Турции различны», — заявил эксперт.

Собеседник агентства обратил внимание, что в Турции армия не является органом власти, но военный генералитет в этой стране всегда оказывал решающее влияние на принятие политических решений. Анкара помнит несколько переворотов: когда на выборах побеждали исламисты, армия разгоняла парламент, вводила военное положение и объявляла новые выборы. Так было с 1946 по 1981 годы.

«Эрдоган преодолел период многовластия и ввел президентское правление, фактически взяв власть в свои руки. Но недовольство турецких военных осталось, и армия хочет вернуть себе прежнюю роль. То, что военные Турции осмелились выказывать свое недовольство, говорит о том, что президент ослаб», — предупредил директор Института региональных проблем.

Журавлев пояснил, что во Франции кризис пришел вместе с избранием в президенты Макрона. Он принес «новизну», которая не дала стране ничего хорошего. Французы снова хотят перемен, но это либеральная страна, и, по мнению Журавлева, вряд ли у французских генералов получится подмять под себя власть.

«Что касается США, то Байден — ставленник политической элиты. Он — представитель финансистов и глобального бизнеса. Поэтому неважно, что этот человек ничего не соображает: за него государством управляют другие. Но армия США объективно национальная, ей нужны работающая промышленность, новобранцы, действующая экономика. Тем, кто стоит за Байденом, все это не нужно. Они снимают сливки с заводов в Китае и Индии», — добавил собеседник ФАН.

Политолог считает, что армия США поддерживает Дональда Трампа. Военные не пошли на открытый конфликт, но после избрания в президенты Байдена поняли, что ему можно не подчиняться: «Сонный Джо» все тут же забывает. По мнению Журавлева, генералы США выступили открыто, поэтому есть основания полагать — несмотря на глубокий цивилизационный и политический кризис настоящего бунта в Америке пока не будет.

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