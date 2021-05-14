Стало известно, кто обрушил памятник Ленину в Саратовской области

Саратов, 14 мая. Стало известно, почему рухнул памятник Владимиру Ленину в поселке Синенькие. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, монумент вождю революции разрушил пьяный житель поселка Красный Текстильщик. Ранее судимый мужчина залез на памятник и хотел с ним сфотографироваться, но случайно его повалил.

«На самом деле, в ситуации нет ровным счетом ничего забавного для нарушителя. Его ждет серьезное наказание: как минимум, сотни часов обязательных работ. Учитывая, что ранее он уже отбывал срок, суд может дать ему даже два-три года реального лишения свободы. Многое зависит от степени ценности памятника, но тут уже должны разбираться специалисты», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Антон Дмитриев.

Ранее мэр потребовал прекратить торговлю носками на центральной улице Саратова. От ширпотреба хотят очистить проспект Кирова.