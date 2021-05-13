Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча РПЛ за удар Айртона

Москва, 13 мая. Полузащитник подмосковных «Химок» Максим Глушенков отстранен на два матча РПЛ за удар защитника «Спартака» Лукаса Айртона.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам состоявшегося заседания принял решение дисквалифицировать на два матча Максима Глушенкова. Игрок наказан за удар Айртона во время матча 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Глушенков открыл счет в матче, после чего был удален с поля. Примечательно, что права на полузащитника принадлежат «Спартаку». За «Химки» Глушенков выступает на правах аренды.

Ранее стало известно, что «Оренбург» обратится в CAS в случае повторной невыдачи лицензии РПЛ. Об этом рассказал спортивный директор клуба из одноименного города Дмитрий Андреев.