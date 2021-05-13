Инженер раскрыл способ взломать iPhone через Find My

Москва, 13 мая. Режим обнаружения устройства позволяет получить данные с iPhone. Подробно об этом рассказал инженер Фабиан Бройнлайн.

Специалист исследовал встроенный в технику Apple инструмент Find My, который помогает найти утерянные девайсы с помощью особого протокола. Оставленный без присмотра гаджет передает сигнал по Bluetooth, который принимают смартфон или планшет. Инженеру удалось запустить сервер на ПК и настроить его так, чтобы он подключался к устройствам от Apple.

Эксперт смог получить и передать часть информации, зашифрованной под видом GPS-координат. Однако выработать определенную методику взлома специалист не смог. К тому же, гаджеты Apple делятся килобайтами данных, поэтому через Find My вряд ли удастся загрузить вирус или эксплойт.

Американская компания Apple работает над созданием iPhone с гибким экраном на основе серебряных нанопроволок. Инновационное устройство могут выпустить в 2023 году, сообщил аналитик Apple Минг-Чи Куо.