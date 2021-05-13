В Канаде могут начать смешивать разные вакцины от COVID-19

Оттава, 13 мая. Органы здравоохранения Канады могут начать смешивать разные вакцины от COVID-19 в ближайшие несколько месяцев, так как несколько провинций остановили применение первых доз препарата AstraZeneca из-за риска образования тромбов. Об этом сообщила Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм в интервью новостном каналу CTV.

Тереза Тэм ответила утвердительно на вопрос о том, возможно ли, что канадцы, привившиеся первой дозой вакцины AstraZeneca, в качестве второй дозы получат вакцину другого производителя.

«Это возможно. Такое решение было бы очень полезным, так как благодаря этому станет легче использовать последующие дозы, и результат от них будет более предсказуемым», — отметила врач.

Заявление чиновницы было сделано после того, как в Великобритании опубликовали результаты исследования, согласно которому безопасно совместно использовать вакцины Pfizer и AstraZeneca, хоть и это повысит риски побочных эффектов.

«Согласно предварительным результатам, использование вакцины mRNA BioNTech/Pfizer или Moderna после первой дозы AstraZeneca возможно. Вскоре у нас будет больше сведений после доклада Национального консультативного комитета по иммунизации», — добавила Главный санитарный врач страны.

На этой неделе несколько провинций, включая Онтарио, Альберту, Монитобу, Саскачеван и Новую Шотландию, приостановили или запретили использование препарата от компании AstraZeneca из-за чрезмерного большого количества рисков по образованию тромбов.

Несмотря на некоторые побочные эффекты, по словам врача, вакцина AstraZeneca безопасна, и тем, кто ею вакцинировался, не стоит волноваться.

За минувшие сутки в Канаде было зарегистрировано 5788 случаев заражения, в том числе 53 смертельных исхода. С начала пандемии в стране заразились 1,3 млн человек, жертвами коронавирусной инфекции стали 24,7 тысяч жителей.