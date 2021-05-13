Командующий Северным флотом указал на повышенную активность НАТО в Арктике

Североморск, 13 мая. Страны НАТО проводят регулярные походы боевых кораблей в Арктическом регионе, заметил командующий Северным флотом России адмирал Александр Моисеев.

Подобной активности боевых кораблей в регионе не было со времен Второй мировой войны, обратил он внимание. Вашингтон при этом рассматривает Норвегию как основной плацдарм для действий в Арктике. Продолжается размещение средств разведки и наблюдения.

Норвежское правительство не только не препятствует, но и всячески содействует появлению американских военных объектов на своей территории. В итоге повышается активность Североатлантического альянса, и возрастает конфликтный потенциал в Арктике, подчеркнул Моисеев.

В пресс-службе Северного флота ранее сообщили, что истребитель МиГ-31 перехватил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем.