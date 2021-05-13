Володин назвал виновных в тоталитарном режиме на Украине

Москва, 13 мая. Европейские политики должны осознать ответственность за создание тоталитарного режима на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Спикер парламента напомнил, что Европа и международные институты промолчали, когда на территории Незалежной закрыли оппозиционные СМИ. Отсутствие реакции обусловлено желанием политиков сохранить действующую украинскую власть.

«В стране, где закрыли оппозиционные СМИ, где не существует оппозиционных партий, сформирован тоталитарный режим. Совет Европы, Европарламент, ПАСЕ должны осознать свою ответственность за это», — написали Володин в социальных сетях.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году, однако сейчас соглашения уходят в прошлое.