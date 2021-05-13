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Украинский журналист рассказал, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы

  /   Обновлено: 13 мая 2021 17:57
Политика
Украинский журналист рассказал, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы
pixabay.com

Киев, 13 мая. Серьезное экологическое бедствие зафиксировано на Украине. СМИ сообщают о загрязнении киевской реки Лыбедь, воды которой окрасились в желтый цвет.

Украинский журналист Андрей Манчук в материале для одного из российских изданий рассказал о проблеме. Он написал, что река, имеющая статус комплексного природного памятника, частично укрыта бетонным коллектором. Лыбедь очень давно не чистили, несмотря на то, что она принимает в себя ливнеотводы и многочисленные городские стоки из столицы Украины.

В Киеве заговорили о реке из-за того, что вода в ней окрасилась в яркий желтый цвет. В украинских соцсетях пользователи успели сравнить Лыбедь с загрязненным низовьем индийского Ганга и с Оранжевой рекой в Южной Африке. Вот только местным властям теперь не до шуток.

Украинский журналист рассказал, как Киев повлиял на исчезновение величайшей реки Европы
Prt Scr facebook.com  / Группа «Клуб Коренного Киевлянина» / Іван Білий

«Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась с загрязнением реки Лыбедь», — заявили местным СМИ в городской администрации.

Компетентные органы сказали, что непременно возьмут пробы воды из реки. Однако Манчук отметил, что желтое пятно из Лыбеди успело достичь Днепра — одной из величайших рек Европы. Журналист подчеркнул, что власти пока не предприняли по этому поводу никаких мер, поэтому Днепр находится под угрозой исчезновения.

Ранее сообщалось, что загрязнение мордовской реки Алатырь угрожает главной водной артерии России — Волге.

украина днепр загрязнение лыбедь
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