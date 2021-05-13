Экс-супруга Валерия Меладзе прошлась по новым кумирам пользователей соцсетей

Москва, 13 мая. Бывшая жена знаменитого певца Валерия Меладзе Ирина нелестно отозвалась о новых звездах, которые становятся популярными в соцсетях.

Ирина Меладзе прошлась по современным кумирам на своей странице в Instagram. По словам экс-супруги певца, в соцсетях царит хаос, а образование, мораль и этика сейчас не в моде.

«Новые кумиры — «девицы» среднего и старшего возраста 40+ с миллионами подписчиков, которые «продают» свое туловище как товар», — возмутилась бывшая жена артиста.

Меладзе отметила, что такие звезды чаще всего демонстрируют в соцсетях оголенные части тела и «изображают счастье в бикини». Экс-супруга исполнителя уверена, что сейчас в тренде глупость.

«Слепые ведут незрячих... Слушать их сложно, внутри все сжимается, когда почти каждое предложение начинается с «блин», а здороваются они словом «приветики»», — написала Меладзе.

Валерий Меладзе развелся с первой супругой в 2014 году. После этого певец женился на экс-солистке «ВИА Гры» Альбине Джанабаевой, с которой они воспитывают троих детей. Ирина Меладзе признавалась, что не жалеет о разводе с исполнителем.