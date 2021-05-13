Дмитрий Шепелев поностальгировал о поцелуе с супермоделью Наоми Кэмпбелл

Москва, 13 мая. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев в весьма нестандартном формате решил поделиться с подписчиками в Instagram эксклюзивной информацией о себе.

На своей странице в Instagram Шепелев устроил забавную игру. Он рассказал фанатам 11 фактов из своей жизни, однако только пять из них были правдивыми. Телеведущий предложил поклонникам угадать, какая информация является выдуманной, а что произошло с ним на самом деле.

Список немало удивил подписчиков, которые обнаружили в нем поцелуй с американской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Фолловеры в один голос заявили, что в этот факт они не верят, но, как оказалось, зря. По словам Шепелева, это чистая правда. Однако целовался он с «черной пантерой» исключительно в рабочих целях.

«Мы действительно целовали друг друга — в щеки. Это было на съемках новогодней программы. Наоми постоянно забывала свои слова, поэтому мы делали много дублей, и каждый заканчивался поцелуем. Забавно, что Доронин сидел с нами за одним столом», — пояснил телеведущий.

Одно из признаний Шепелева касалось его роста. По словам ведущего, он невысок, поэтому сильно комплексовал во время жеребьевки чемпионата мира по футболу — 2018. Для фото с моделью Натальей Водяновой ему даже пришлось встать на носки.

«Все вокруг меня были просто гигантеры. (...) Один только Фабио Каннаваро был со мной одного роста», — добавил Шепелев.

Телеведущий на днях поделился с поклонниками мнением о праздновании Дня Победы. Однако его позиция вызвала негативную реакцию со стороны подписчиков.