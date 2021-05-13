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Центробанк прогнозирует рост российской экономики на 4% в 2021 году

Экономика
Центробанк прогнозирует рост российской экономики на 4% в 2021 году
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 13 мая. ВВП России на последующие годы оценил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

По итогам года ВВП России вырастет примерно на 4%, в последующие годы можно ориентироваться на прирост в районе 2%, заявил Кирилл Тремасов на заседании наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина. По словам специалиста, средствами денежно-монетарной политики нельзя повлиять на темпы роста экономики, но можно обеспечить оптимальную траекторию.

«Проводя контрциклическую политику, предотвращая перегревы экономики, предотвращая спады спросовые, мы можем максимизировать рост в долгосрочной перспективе», — заявил Тремасов.

Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, и к концу 2022 года ключевая ставка может вырасти до 6,5%.

центробанк прогноз ввп рост
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