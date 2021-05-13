Черниговский указал на необходимость изменить систему продажи алкоголя в России

Москва, 13 мая. В Российской Федерации должна быть жесткая система алкомаркетов, заявил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Эксперт обсудил в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» возможность запретить продажи алкоголя в праздничные дни. Для реализации благих намерений властей есть и другие способы, как стало известно из ответа Черниговского на соответствующий вопрос.

Он считает, что необходимо обратиться к системе реализации алкогольных напитков, которая действовала в СССР. Такой товар, включая и пивные напитки, тогда не продавали в обычных продуктовых магазинах.

«Нужно переходить к системе СССР. Продажа в специализированных магазинах, закрытых залах», — сказал участник пресс-конференции.

Именно с помощью введения жесткой системы алкомаркетов у властей получится оградить от алкогольной продукции детей, добавил специалист. Он также указал на низкую стоимость крепкого алкоголя в России, в частности водки, что влияет на объемы потребления этого напитка гражданами.

В России могут начать маркировать импортную алкогольную продукцию. С таким предложением ранее выступило Министерство финансов РФ.