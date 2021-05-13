Израильтяне пожаловались на уличные потасовки между арабами и евреями

Тель-Авив, 13 мая. Очередное обострение получил палестино-израильский конфликт. Израильтяне рассказали журналистам, каково это жить под постоянной угрозой воздушной тревоги.

Из соображений безопасности в Иерусалиме мусульманам запретили собираться у Дамасских ворот, но в целом обстановка в городе спокойная, рассказала «Радио 1» русский гид Елена Чернова. Последняя воздушная тревога была два дня назад, но ракета из сектора Газа не долетела до города. В мусульманских кварталах случаются одиночные стычки, но относительно других городов в Иерусалиме все спокойно. Однако люди напуганы не обстрелами, а возможностью начала в Израиле гражданской войны.

«В другом городе было нападение на арабского юношу, которого почти линчевали еврейские радикалы. Где-то чуть не линчевали еврея. Это гораздо больше беспокоит людей», — поделилась Чернова.

Ее дочь из города Хайфа отметила, что здесь чаще стали случаться бои между арабами и евреями. Особой жестокостью отличаются уличные банды арабских подростков: они жгут машины и мусорные баки. Но не все настроены пессимистично. Автор русскоязычного ресурса для изучения иврита и житель Ришон-ле-Циона Максим заявил, что в стране отменили ограничения по коронавирусу и «Израиль вернулся к рутине», страна так и жила 70 лет.

Ранее СМИ сообщили, что за три дня бойцы ХАМАС выпустили по Израилю более 1600 ракет. Около 350 ракет не достигли территории Израиля, большую часть перехватила система «Железный купол».