Медведчук в суде выступил против политики украинской власти

Киев, 13 мая. Глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в зале киевского суда выступил против политики украинской власти.

Медведчук заявил, что не является сторонником действующей власти, и как депутат имеет все основания на такую позицию. Прокуратура обвиняет политика в госизмене и требует арестовать его на два месяца с возможностью внести залог в размере 10,9 млн долларов. Однопартийцы украинского деятеля просили отпустить его под личное поручительство, однако суд отклонил ходатайство.

В квартире Виктора Медведчука 11 мая прошли обыски. Депутат назвал обвинения прокуратуры политической расправой. Он уточнил, что не считает себя виноватым и готов защищаться.

Ранее стало известно, что политик подаст жалобу за незаконное преследование на территории Украины.