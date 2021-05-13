ОДКБ готова вмешаться в ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Москва, 13 мая. Члены Организации Договора о коллективной безопасности готовы принять меры в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Ранее стало известно, что азербайджанские военные пытались провести работы "по уточнению границ" на одном из участков границы между Арменией и Азербайджаном. Позднее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что действия Азербайджана являются заранее спланированной провокацией.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил данную ситуацию с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и главой МИД страны Арой Айвазяном. Он подчеркнул, что ОДКБ внимательно следит за обстановкой в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности.